مصر.. إحباط هجوم انتحاري بسيناء ومقتل 11 إرهابيا

أعلن #الجيش_المصري البيان الثاني عشر للعملية العسكرية الشاملة #سيناء 2018، وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي الثلاثاء، إن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد 20 هدفًا وعدد من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق، بالإضافة لسيارتين مفخختين والقصف المدفعي لـ185 هدفًا بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف.

وكشف البيان عن إحباط محاولة انتحارية للعناصر الإرهابية لاستهداف عناصر القوات المسلحة حيث تم القضاء على 4 إرهابيين شديدي الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة وزياً عسكريًا مشابهًا لعناصر القوات المسلحة وضبط الأجهزة الأمنية بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش والقضاء على 7 من العناصر الإرهابية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران وعثر بحوزتهم على عدد 3 بندقية آلية وعبوتين ناسفتين معدتين للتفجير ووسائل إعاشة.

وقال الجيش إنه تم اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض عثر بداخله على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وتدمير 375 مخبأ وملجأ ومخزنا وخنادق مجهزة هندسيًا خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمفجرات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد الإعاشة والوقود والإطارات الجديدة وقطع غيار السيارات.

وألقى الجيش المصري القبض على 641 فردًا من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم ليصل عدد الأفراد الذين تم ضبطهم إلى 2235 فردًا من بينهم 547 من العناصر الإجرامية والمطلوبين والصادر ضدهم أحكام قضائية، تم تسليمهم لجهات الاختصاص، فيما يجرى فحص الموقف الأمني لعدد 241 فردًا، والإفراج عن عدد 1447 فردًا بعد التحقق من هويتهم وعدم التورط في أعمال مخالفة القانون.

من جانبها ووفق بيان الجيش قامت القوات الجوية باكتشاف وتدمير سيارتي دفع رباعي محملتين بكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي خلال محاولتها التسلل إلى الأراضي المصرية، وعلى الاتجاه الغربي تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب عدد 30 سلاحا ناريا وإحباط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية والقبض على عدد 419 متسللًا من جنسيات مختلفة.

وقال الجيش إنه ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل ضابط صف ومجندين اثنين، وإصابة ضابط وضابطي صف و4 مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.