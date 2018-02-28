معلمة مصرية تؤدب مديرها بطريقة صادمة.. والمحافظ يتحرك

هزت محافظة بني سويف واقعة غريبة "بطلتها" معلمة مصرية، دفعت محافظ الإقليم إلى التدخل وإحالة المتورطة إلى النيابة العامة.

وفي التفاصيل، قام مدير مدرسة الجزيرة الابتدائية ببني سويف جنوب البلاد، بتكليف "أ ر" معلمة تربية فنية بالقيام بحصة إضافية في المدرسة لغياب زميلتها، فرفضت وأمام إصرار المدير على تنفيذ قراره، قامت بالاتصال هاتفياً بأبنائها، الذين أتوا مسرعين لنجدتها، واقتحموا المدرسة، مهاجمين المدير في مكتبه، ومعتدين عليه بالضرب، ثم الفرار.

ولعل الأغرب أن الواقعة جرت على مرأى ومسمع من الطلاب والمدرسين، ما أثار الرعب والفزع في المدرسة، قبل أن تصل قوات الأمن وقيادات التعليم بالمحافظة للمدرسة للتحقيق في الواقعة.

وتعليقاً على الاعتداء، قال مدير المدرسة إنه طلب من المعلمة تدريس حصة إضافية، فقابلت قراره بالرفض ثم اتصلت بأبنائها الذين قفزوا من فوق الأسوار واقتحموا مكتبه واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بكسور متفرقة.

على الفور قرر شريف حبيب، محافظ بني سويف، نقل المعلمة من المدرسة وعدم تكليفها بأي عمل تربوي مع إحالتها للنيابة العامة للتحقيق جنائياً في واقعة الاعتداء، فيما قررت النيابة العامة بسرعة ضبط أبنائها.