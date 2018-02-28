16 قتيلاً بتصادم قطارين بالبحيرة في مصر

أعلن إسعاف محافظة البحيرة المصرية، الأربعاء، أن 16 راكباً مصرياً لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون إثر اصطدام قطارين بخط "إيتاي البارود - القاهرة" أمام محطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة بمحافطة البحيرة شمال البلاد.

وتلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، بلاغا يفيد بتصادم قطار ركاب وآخر للبضائع أمام محطة أبوالخاوي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلى الفور هرعت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات وإزالة آثار التصدام.

تفاصيل الحادث

وكشفت هيئة السكة الحديد تفاصيل الحادث، وقالت إنه نتج عن سقوط عجلة البوجي من العربة الثالثة لقطار رقم ٦٧٨ ركاب ايتاي البارود القاهرة طريق المناشي أثناء سيره بمحطة أبوالخاوي، ما أدى إلى احتكاكها مع عربة قطار مخزن يقف في مواجهته.

وأوضحت أنه على الفور تم الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي نتيجة سقوطها بحوش المحطة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات ايتاي البارود وبدر، فيما تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات دمنهور ووادي النطرون وكفر الدوار لاستقبال أي حالات.

من جانبها وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سامي الصياد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بالتوجه إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وفي أغسطس/آب الماضي، قُتل 44 شخصا وأصيب أكثر من 200 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية التي تجاور البحيرة من الشمال. وأحال النائب العام ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة "الإهمال الجسيم" فيما يتعلق بالحادث.

ودفع الحادث رئيس هيئة السكك الحديدية للاستقالة، وتعهد وزير النقل هشام عرفات بأن يشهد قطاع السكك الحديدية "تطويرا شاملا" خلال الفترة المقبلة.