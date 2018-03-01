السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وليست حرية رأي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أن الإساءة للقوات المسلحة والشرطة خيانة عظمى.

وقال خلال افتتاحه مدينة العلمين الجديدة شمال البلاد اليوم الخميس إنه لن يسمح مطلقا بالإساءة للجيش والشرطة، مشدداً على أن هذا السلوك لا يليق وليس من حرية الرأي في شيء، وإنه لن يقبله أو يسمح به.

وأضاف أن الجيش والشرطة يقومان ومنذ 4 سنوات بمواجهة #الإرهاب والدفاع عن الوطن، ويسقط منهم شهداء ومصابون ولا يمكن رد الجميل إليهم بالإساءة إليهم أو التقليل من جهودهم، فهذا لا يعتبر حرية رأي بل خيانة يجب المحاسبة عليها.

وطالب الرئيس المصري وسائل الإعلام والمصريين بالتصدي لأي محاولات للإساءة للجيش والشرطة، مضيفاً أنه يدرك ما فعله الجيش في السنوات الماضية وربما قد لا يكتب التاريخ عن ذلك لكن الله يعلم ما فعله #الجيش.

وكان الرئيس السيسي قد شهد اليوم الخميس تدشين مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات القومية.