عملية سيناء 2018.. مقتل 13 مسلحا وتدمير سيارتين مفخختين

أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 13 مسلحا شمالي سيناء، في اليوم 21 للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018". جاء ذلك في بيان عسكري أذاعه التلفزيون الرسمي ونشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك".

وقال البيان إن الجيش يواصل "تنفيذ المهام المخططة لتطهير شمال ووسط سيناء ومناطق الظهير الصحراوي من الإرهاب، وفرض السيطرة الكاملة على الحدود البرية والساحلية بالاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية:

* قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد أهداف خاصة بالعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات تفيد استخدامها في إيواء هذه العناصر، وتدمير سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات بمناطق العمليات.

* القضاء على 13 فرداً من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات بمناطق المداهمات ضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بالقمر الصناعى.

* اكتشاف وتدمير 100 ملجأ ووكر ومخزن من بينهم عدد من الحفر والخنادق المجهزة هندسياً بالمسارب والمدقات والمناطق الجبلية عثر بداخلها على كميات من الذخائر ونظارات ميدان وتليسكوب وملابس عسكرية مشابهة لزي القوات المسلحة، وكميات كبيرة من الوقود وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد إعاشة خاصة بالعناصر الإرهابية.

* قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة.

* القبض على 86 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

* ضبط وتدمير والتحفظ على 9 سيارات و18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

* اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 5650 كغم من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وفى إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية لتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تم ضبط 11 سيارة بدون لوحات معدنية تحمل كميات من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، و2 تليفون بالقمر الصناعي، وتدمير سيارة دفع رباعي ودراجة نارية ومخزن جبلي يحتوي على 15 ألف قاروصة سجائر مهربة، والقبض على تشكيل من العناصر الإجرامية بحوزتهم سيارتان بدون لوحات معدنية وعدد من أجهزة الكشف عن المعادن خلال محاولة للتنقيب عن خام الذهب في الاتجاه الجنوبي، والقبض على 42 متسللاً من جنسيات مختلفة خلال محاولة للهجرة غير الشرعية.

وعلى امتداد السواحل تقوم تشكيلات القوات البحرية بتأمين وحماية المصالح الاقتصادية والأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر، وفرض السيطرة الكاملة على امتداد الساحل بمحاذاة مناطق العمليات لقطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية.

كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتنظيم 602 كمين ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تأمين الاتجاهين الاستراتيجيين الغربي والجنوبي.

ونتيجة لتلك الأعمال القتالية الباسلة والمهام المقدسة تم استشهاد ضابطين وإصابة ضابط وضابط صف أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمناطق العمليات.

لتتواصل مسيرة الوطن بجهود رجال أشداء يحملون على أكتافهم التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم".