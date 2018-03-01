فيديو.. مياه خضراء اللون ومسمومة تثير الذعر شمال مصر

مياه خضراء اللون ومسممة اكتشفها أهالي محافظة الإسكندرية شمال مصر في منازلهم، وأثارت الذعر طيلة الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت حالة من الفزع بين سكان المحافظة عقب أن استقبل المستشفى الجامعي 5 حالات إصابة بتسمم بسبب تناولهم للمياه.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن #الإسكندرية بلاغاً من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول كل من مصطفى عبدالقادر محمد 26 سنة ومريم محمد جابر محمد 18 سنة طالبة وفهد أحمد خميس 12 سنة طالب وعمر عاطف فوزى 7 سنوات، وأنس نادر سعيد محمود عامين ونصف مصابين بآلام في البطن وبسؤالهم وذويهم قرروا أنهم شعروا بغثيان وألام شديدة في البطن عقب تناولهم مياه الشرب.

وأكد الأهالي أن المياه التي تتواجد بمنازلهم #خضراء اللون وبها نسبة من #الأمونيا_السامة .

من جانبه نفى الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مياه الشرب بالمحافظة أمنة تماماً وصالحة للشرب ولا يوجد بها أي نسبة تلوث أو تسمم حيث يتم مراعاة كافة المواصفات القياسية العالمية بها.

وأوضح المحافظ أن ما حدث يرجع لوجود انخفاض في مستوى منسوب المياه في فرع رشيد وترعة المحمودية أدى إلى عدم تمكن محطة مياه ‏السيوف بالعمل بكامل طاقتها، مؤكداً أنه على الفور قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لرفع المنسوب، وإعادة رفعه بدرجة جيدة وإعادة تشغيل المحطة تدريجياً للعمل بكامل طاقتها.‏

وطمأن محافظ الإسكندرية المواطنين بأنه سيتم عودة المياه وضخها بصورة جيدة مناشدهم في الوقت نفسه بعدم الانسياق وراء أي #شائعات مغرضة.