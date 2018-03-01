مصر تستنفر أجهزتها بعد تصادم القطارين في البحيرة

تعيش #مصر حالة استنفار حكومي كبير بعد مقتل 19 شخصا على الأقل، وإصابة 15آخرين في تصادم قطارين بمنطقة كوم حمادة في محافظة البحيرة شمال البلاد.

وتبعد هذه المحافظة 125 كيلومترا من #القاهرة، ووقع الحادث إثر تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن محافظة #البحيرة قوله إن "الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب، ما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع، في مركز منطقة كوم حمادة".

فيما أعلن إسعاف محافظة البحيرة المصرية، أن 19 راكباً مصرياً لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون إثر اصطدام قطارين بخط "إيتاي البارود - القاهرة" أمام محطة أبوالخاوي مركز كوم حمادة بمحافطة البحيرة شمال البلاد.