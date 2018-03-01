هكذا رد حسني مبارك على شائعة وفاته!

ظهر الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك مساء الأربعاء بعد شائعات كثيرة تحدثت عن وفاته في صورة نفى خلالها ما انتشر ، وأ:د أنه بخير.

وظهر الرئيس الأسبق في صورة له مع شاب كويتي زاره بمنزله في ضاحية #مصر الجديدة شرق القاهرة الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من قيام نجله علاء بالرد على الشائعة عبر #تويتر وتأكيده أن الرئيس الأسبق بخير وبصحة جيدة، ويقضي حياته بشكل طبيعي بين أسرته وأحفاده.

وكان مبارك قد أطل على متابعيه عقب إعلان براءته في قضية قتل #المتظاهرين من خلال عدة صور. إحداها التقطت له بحديقة منزله في عيد ميلاده الـ89 ، ونشرتها صفحة على موقع التواصل "فيسبوك".

وأطل مبارك الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ ٩٠في الرابع من مايو المقبل في صورة أخرى التقطت له أثناء قضاء إجازة مع نجله جمال الصيف الماضي.