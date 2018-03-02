فيديو.. راقصتان داخل مدرسة مصرية و"التعليم" تحقق

قررت #وزارة_التعليم_المصرية إبعاد مديرة مدرسة عن منصبها وإحالة عدد آخر من مسؤوليها للتحقيق بسبب استعانة المدرسة براقصتين خلال حفل لتكريم أوائل الطلاب.

وشهدت مدرسة #ليسيه_الهرم بمحافظة الجيزة جنوب مصر ظهور راقصتين على مسرح المدرسة خلال حفل أقيم لتكريم أوائل الطلاب صباح الخميس بحضور أولياء الأمور، حيث أدت الراقصتان عدة فقرات خلال الحفل بشكل أثار استياء الحضور.

وانتشر فيديو الحفل بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير عاصفة غضب أخرى، حيث طالب البعض بالتحقيق مع مسؤولي المدرسة بسبب هذا السلوك الذي رأوه "معيبا ولا يليق بمدرسة تقوم بتعليم النشء القيم والأخلاق الكريمة".

من جانبها، اعتذرت إدارة مدرسة "ليسيه الهرم" عن الخطأ وأكدت أنها تأسف لحدوث الواقعة أثناء حفل تكريم الأوائل والموهوبين، وذكرت أنه جاري البحث عن أسباب هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه.

من جانبها، قررت وزارة التعليم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مديرة المدرسة ومسؤوليها.

وقالت مديرية التعليم بمحافظة #الجيزة في بيان لها إنه "بناءً على ما نما إلى علمها عن حفل مدرسة ليسيه الهرم التابعة للمعاهد القومية وما احتوته من خروج عن مبادئ وأعراف التربية والتعليم من وجود فقرات من الرقص لا تليق بأي صرح تعليمي، فقد قررت تحويل كل من قام بالإعداد لهذا الحفل والإسهام فيه والدعوة إليه للتحقيق وتوقيع أشد الجزاء عليه.

وأضافت أن عزة شعبان، مدير المعاهد القومية التابعة لها المدرسة، قامت باستبعاد مديرة المدرسة لحين انتهاء التحقيقات.