استمع لمبارك: هذه الدولة خططت لإزاحتي منذ 2005

كشف تسريب صوتي للرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أن "الولايات المتحدة خططت" لإزاحته "عن حكم #مصر، منذ العام 2005، وبأي ثمن".

وقال، في تسريب صوتي بثته صفحة "أنا آسف يا ريس"، التي تهتم بأخباره وتنشر بياناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الولايات المتحدة "وضعت يدها في الشق منه"، وفق تعبيره، خاصة أنه رفض أن يمنح #واشنطن أي تسهيلات في مصر كإقامة قاعدة أو ميناء أو أرض، مضيفاً أنه قال في اجتماع عام 2010 إن "موضوع التوريث غير حقيقي، وإن من أطلق تلك الشائعات هي واشنطن لتأليب الرأي العام ضده".

وقال #مبارك إنه كان سيترك الحكم في العام 2011، وإن مصر نظامها جمهوري ومن سيحكم البلاد بعده هو أحد قادة الجيش ويجب أن يكون على علاقة طيبة بهم.

وذكر مبارك أن "الآلة الإعلامية للخارج كانت أقوى وروجت فكرة التوريث لتسهيل الإطاحة به، رغم التأكيد أن من سيخلفني في إدارة البلاد سيكون من الجيش".