السيسي يتلقى اتصالاً من ترمب حول التعاون الثنائي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال أيضاً مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات، لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها #مصر على صعيد مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأميركي بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكداً دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد #الإرهاب.