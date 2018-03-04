بريطانيا تعتقل شخصاً في قضية الهجوم على طالبة مصرية

وصفت #السفارة_البريطانية في القاهرة، الأحد، الاعتداء على طالبة مصرية في لندن بأنه عمل خسيس وغير مقبول، مشيرة إلى أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقًا في الواقعة وأوقفت شخصاً.

والجمعة طالبت #الخارجية_المصرية في بيان، بريطانيا، بـالتعامل بجدية، مع واقعة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له الطالبة #مريم_مصطفى، من جانب فتيات (لم تحدد جنسياتهن)، ما أسفر عن إصابتها بغيبوبة، وبعدها بيوم قررت النيابة العامة المصرية التحقيق قضائيا في الواقعة.

وقالت السفارة البريطانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن ما حدث للطالبة المقيمة في نوتنغهام "خسيس وغير مقبول".

وأضافت: "نشارك قلق أسرة الطالبة، وقد قامت الشرطة البريطانية باعتقال أحد الأشخاص"، من دون تحديد هويته، كما لم تحدد أسباب الاعتداء.

وأشارت السفارة البريطانية إلى أن الشرطة تقوم حاليا - بما في ذلك المحققون المتخصصون في جرائم الكراهية - بالتحقيق في هذا الهجوم الخسيس لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

والخميس الماضي، ذكرت وسائل إعلام متلفزة محلية، أن طالبة مصرية، تدرس في لندن، تعرضت لاعتداء وحشي من قبل مجموعة بريطانيات من أصول إفريقية.

واستعرضت وسائل إعلام مقطعًا مصورًا لفتيات سمراوات البشرة يعنفن الطالبة المصرية.