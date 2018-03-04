سيناء 2018.. مقتل ضابطين وجنديين و10 إرهابيين

أعلنت #القوات_المسلحة المصرية اليوم الأحد قيام القوات الجوية باستهداف 6 أهداف للعناصر الإرهابية، وتدمير سيارتين مفخختين كانتا معدتين لاستهداف االقوات بمناطق العمليات. كما أعلنت مقتل ضابطين وجنديين و10 إرهابيين أثناء العمليات.

وأضاف الجيش المصري في بيانه الرابع عشر للعملية الشاملة سيناء 2018، خلال المواجهة الشاملة للإرهاب أن القوات تمكنت من القضاء على 10 عناصر تكفيرية مسلحة شديدي الخطورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد ورود معلومات مفادها تحصن عدد منهم بمبنى مهجور بنطاق مدينة #العريش، وضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر.

كما أكد القبض على 245 فرداً من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا، والإفراج عن عدد آخر بعد فحص موقفهم الأمني.

وأشار البيان إلى تدمير 145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا لإيواء العناصر الإرهابية.

كما أعلن اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض يحتويان على أكثر من 10 آلاف لتر بنزين، وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تم اكتشافها خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

كذلك أعلن عن اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات.

ووفقا للبيان، تم تدمير 21 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش وضبط أكثر من 5 أطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول.

وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية.

فيما واصلت التشكيلات التعبوية والشرطة المدنية تنظيم الدوريات المشتركة عبر 609 كمائن ودوريات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط عدد من المشتبه بهم.

كما عززت التشكيلات التعبوية والقوات البحرية وقوات #حرس_الحدود تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وعلى امتداد السواحل المصرية.

وقال البيان إنه قتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية.