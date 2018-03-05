إخلاء سبيل الإعلامي المصري خيري رمضان بكفالة مالية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة #إخلاء_سبيل الإعلامي #خيري_رمضان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، بقصد الإساءة لوزارة الداخلية، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة المصرية قد قررت مساء أمس الأحد حبس الإعلامي رمضان، مقدم برنامج " #مصر_النهاردة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإساءة إلى الشرطة.

وقررت النيابة حبس الإعلامي على ذمة التحقيقات في البلاغ، الذي تقدمت به وزارة الداخلية وحمل رقم 1170 لسنة 2018، متهمة إياه بالإساءة إلى ضباط وهيئة #الشرطة في إحدى حلقات برنامجه، وكذلك إذاعة أخبار كاذبة.

وكان الإعلامي قد ذكر في برنامجه الأحد قبل الماضي أن زوجة أحد ضباط الشرطة أرسلت له رسالة تؤكد فيها معاناتها ومعاناة زوجات وأسر ضباط الشرطة، بسبب ضعف رواتبهم، وأنها لا تستطيع سداد مصروفات المدارس لأولادها، كما ذكرت أنها تفكر في العمل كخادمة للإنفاق على الأسرة، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بقوة، وتقدمت ببلاغ ضد الإعلامي تتهمه فيه بإهانة ضباطها وأسرهم.