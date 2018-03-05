السيسي ومحمد بن سلمان يتفقدان مشروعات بقناة السويس

شاهد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي وولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، الاثنين، فيلمًا تسجيليًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعمليات البناء والتطوير في الموانئ والمركز اللوجيستي العالمي.

ويتفقد الرئيس المصري وولي العهد السعودي، بعض المشروعات القومية بمحور #قناة_السويس وخاصة الإسماعيلية الجديدة ومشروع أنفاق القناة وفندق تيوليب الفرسان.

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان جولة تفقدية بأنفاق الإسماعيلية الواقعة أسفل قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة بسيناء.

وكان ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان وصل #القاهرة، مساء أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يجري خلالها مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين.

من جهته، كشف الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تنفيذ 187 مشروعا في المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من المستثمرين للاستثمار بالمنطقة.

وقال مميش، في كلمة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، إن قناة السويس تمثل تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، كاشفا عن مرور 18 ألف سفينة من القناة سنويا، بحمولة تتجاوز المليار طن بضائع، بما يعادل 10% من حركة التجارة العالمية، و 20% من حركة الحاويات العالمية.

وأعرب مميش، عن أمله في التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع #نيوم السعودي.