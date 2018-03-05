اعتداء على طالب مصري في بولندا.. والخارجية تتابع

أعلنت #الخارجية_المصرية، الأحد، أنها تتابع التحقيق للقبض على الجناة في واقعة الاعتداء على طالب مصري في العاصمة البولندية #وارسو.

وأوضحت الخارجية في بيان أن السفير المصري في بولندا، حسام القاويش، تواصل مع الطالب المصري #محمد_عزت، الذي تعرض لاعتداء في العاصمة وارسو مؤخراً من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وحول تفاصيل الواقعة، قالت الخارجية إن الطالب المصري تعرض له 4 شبان (لم تحدد جنسياتهم) وانهالوا عليه بالضرب المبرح، مما نجم عنه إصابات في الوجه.

وأشارت إلى أن الطالب المصري توجه إلى قسم الشرطة (في وارسو) عقب تلقيه العلاج لتحرير محضر بالواقعة، فيما فتحت الشرطة البولندية تحقيقا في الحادث.

وأكدت أن السفارة المصرية في وارسو مستمرة في التواصل مع السلطات البولندية، من أجل متابعة التحقيقات والقبض على الجناة.

وكان الطالب المصري كشف السبت، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المذاع على القناة الأولى المصرية (حكومية) عن تعرضه الأسبوع الماضي، للاعتداء من قبل مجموعة من الشبان، استوقفوه وسألوه عن جنسيته، قبل أنت يخبرهم أنه مصري، بحسب موقع صحيفة "الأهرام".

وهذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث تعرضت #طالبة_مصرية، لاعتداء مشابه، الخميس، في #لندن، تحقق فيه الشرطة البريطانية حاليًا، وتتابعه السلطات المصرية.