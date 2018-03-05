من هو الأسقف الذي دعاه ولي العهد لزيارة السعودية؟

عقب زيارة ولي العهد السعودي، للكاتدرائية المصرية بالعباسية في القاهرة وجه البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الشكر للأمير محمد بن سلمان على زيارته للكنيسة.

ووجه البابا الشكر لولي العهد السعودي على رعايته للأقباط المقيمين في السعودية وحسن معاملتهم، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان وجه له الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، ووجه الدعوة كذلك للأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الذي زار السعودية من قبل 3 مرات، وعندما علم الأمير بذلك وجه له دعوة جديدة لزيارة المملكة.

ورحب بابا الأقباط بولي العهد السعودي، مؤكدا أنه في بلده الثاني وأن كل الهيئات الكنسية، وكل جموع الأقباط المصريين ترحب به.

وأضاف بابا الأقباط أن البعد الإنساني جفاء وجفاف والتقارب الإنساني مهم جداً من أجل الإنسانية، ولذلك فالكنيسة ترحب بهذه الزيارة وتقدم التحية كاملة إلى الشعب السعودي وإلى العاهل السعودي الملك سلمان وإلى الوفد الذي رافق الأمير محمد بن سلمان.

من هو الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة الذي دعاه الأمير محمد بن سلمان لزيارة السعودية؟

هو أسقف شبرا الخيمة وتوابعها وأحد أقطاب الكنيسة المصرية ومن القيادات التي تؤمن بحوار الأديان والتعايش بينها.

من مواليد 2 يناير 1944 في القاهرة، حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا عام 1968 من جامعة عين شمس، وعمل مهندسا بشركة أتوبيس شرق الدلتا عام 1969، وتعرف على البابا شنودة الثالث بابا الأقباط في العام 1959، عندما كان راهبا باسم انطونيوس السرياني، ويعمل سكرتيراً للبابا كيرلس السادس.

خدم مع البابا شنودة الثالث منذ عام 1972 ورقيّ إلى درجة القمصية، ثم عين أمينا لدير الأنبا بيشوي في مارس 1978، وخدم في إيبارشية القليوبية كمساعد للأنبا مكسيموس مطران القليوبية السابق ثم رقي إلى درجة الأسقفية وأصبح مسؤولاً عن كنائس شبرا الخيمة التابعة لإيبارشية القليوبية.

له أفكار إصلاحية وصاحب مقترحات لتحسين الخدمات داخل الكنيسة، ونجح في تجسيد التكافل والرعاية بين الكهنة ليقدموا خدمات للأقباط، كما ساهم في إنشاء حضانات ومكتبات بالكنيسة وساهم في تطوير العمل الإعلامي داخلها، وكان أول من أسس قناة كنسية للأطفال كما أسس أكاديمية للإعلام والفنون للشباب.

الناي والكومبيوتر

عرف عن الأنبا مرقس عشقه لآلة الناي، ونظرا لحبه للفن أسس مهرجان شبرا الخيمة المسرحي، واهتم بتوظيف الشباب وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر واللغات، انتخب عضوًا باللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

ويقول الأنبا مرقس لـ"العربية.نت" إنه سعيد للغاية بزيارة الأمير محمد بن سلمان وبدعوته له لزيارة المملكة، مؤكدا أن زيارة الأمير تعزز الخطوات التي يقوم بها نحو الإصلاح والتسامح وتعزيز روح الإخاء والمحبة بين الأديان والثقافات.

وأضاف أنه يؤيد كافة الخطوات التي ينتهجها الأمير الشاب والنهضة التي يسعي لتحقيقها لشعبه وأمته، وهي خطوات ندعو الله أن يباركها، مضيفا أن تلك الخطوات ستسهم وبقوة في نزع فتيل التطرف والإرهاب والتعصب من المنطقة وتعزز الاخاء والتعايش والمحبة وتقدم دليلا دامغا أن الشرق الأوسط يتجه لمستقبل أفضل بفضل سياسات قادة ملهمين مثل الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الأنبا مرقس أن يحفظ الله الشعبين الشقيقين وأن يبارك قيادتهما الكريمتين وأن تنعم المنطقة بالخير والمحبة والرخاء.