هكذا رحب المصريون بزيارة ولي العهد السعودي

دشَّن مغردون مصريون #هاشتاغات على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر للترحيب بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ودشن المصريون هاشتاغ باسم " #ولي_العهد_السعودي في #مصر"، وآخر باسم "الأمير محمد بن سلمان نور مصر"، وعبروا خلالهما عن ترحيبهم الكامل بزيارة ولي العهد السعودي لمصر ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب مغردون: "مرحبا بالأمير المجدد الذي غير وجه الحياة في السعودية"، وأضافوا إذا لم نرحب بالأمير محمد بن سلمان، فبمن نرحب؟

وأضاف آخرون أن " #السعودية تدعم البناء والإعمار وتبني مشروعات تعم بالخير على المنطقة فأهلا بكل الشعب السعودي على أرضه وبلده الثاني مصر ومرحبا بسمو الأمير محمد بن سلمان".

وقال مغردون: "لقد جاءت بهما الأقدار في هذا الزمن الصعب، الأمير محمد بن سلمان، والسيسي، للحفاظ على ما تبقى من هوية الوطن العربي فأهلا بالأمير ومرحبا به على أرض مصر وطنه الثاني".

وأكد مغردون أن "مصر والسعودية جناحا الأمن القومي العربي، معا ومع دول الخليج نستطيع أن نجابه التحديات، لن ترونا إلا معا".

وقال مغرد موجهاً حديثه إلى الأمير محمد: "نزلت سهلا وحللت أهلا يا شيخ محمد".

وتصدرت الهاشتاغات مواقع التواصل، ولاقت تفاعلا كبيرا، وجسدت التعليقات معاني الحب والإيثار بين الشعبين والبلدين الشقيقين.