هذه تفاصيل الحوار بين محمد بن سلمان وبابا الأقباط بمصر

كشفت الكنيسة المصرية تفاصيل المقابلة التي جرت بين الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي و #البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط خلال زيارته للكاتدرائية مساء الاثنين.

وقالت إن ولي العهد السعودي أكد للبابا أن #الأقباط غوالٍ على كل العالم وليس #مصر فقط، والمسلمون يجب أن يعرفوا الدور الوطني الذي لعبته الكنيسة وما تحملته من أذى.

تعاون دائم

وقال الأمير للبابا "نعزيكم في شهدائكم الغاليين علينا وعلى مصر والعرب والعالم، ونشهد لكم بموقفكم تجاه العنف الذي حدث لكم وعدم رد الأذى بأذى ذلك الموقف الذي كان مميزا جدا ومضرب المثل".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "الرسول يقول لكم دينكم ولي ديني، وكانت زوجته مسيحية، وعمرو بن الخطاب صلى بجانب #الكنيسة حتى لا تتحول مسجدا، وكل هذه شواهد تاريخية للتعايش والتراحم والتآزر".

وقال ولي العهد السعودي "نؤكد تعاوننا الدائم معكم، التعامل الإسلامي المسيحي بقيادة الأقباط بمصر للمسيحيين في المنطقة نظراً لمكانتكم التاريخية".

زيارة غالية

من جانبه قال البابا تواضروس الثاني لولي العهد نرحب بهذه الزيارة الغالية علينا، زيارة الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة للكنيسة القبطية في مصر ونرحب بالأحباء الوفد المرافق.

وقال نتذكر زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز في محل إقامته منذ عامين وباسم الكنيسة القبطية المصرية وباسم الآباء الحاضرين وباسم المجمع المقدس وكل الهيئات الكنسية والأوقاف والمجلس والمعاهد التعليمية وكل جموع الأقباط نرحب بكم في هذه الزيارة الطيبة.

وتابع البابا "زيارة سموك سعادة لكل المصريين والعلاقات الطيبة بين مصر و #السعودية وهي علاقات لها جذور. وسلامة هذه العلاقات هي سلامة لكل المنطقة العربية".

تنمية المنطقة العربية

وأضاف "أننا نتابع بإعجاب التطورات التي نقرأ عنها في الصحف والقنوات والميديا بصفة عامة، والتطورات الحادثة في السعودية تساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة العربية كلها، ونقدر للسعودية استضافتها للملايين من كل البلاد ومنهم المصريون الذين يعملون هناك، ويجدون كل رعاية ومحبة ولنا أولادنا المصريون المسيحيون الذين يعملون في السعودية وهم يشيدون بالعمل الطيب من السلطات السعودية".

وذكر البابا أن الكنيسة القبطية تعود جذورها للقرن الأول الميلادي وهي مؤسسة وطنية خالصة وبالرغم من أن الوطن احتل إلا أن الكنيسة المصرية لم تحتل، وهي كنيسة مخلصة للوطن، وكلمة قبطي تعني مصري والكنيسة بخدمتها تعتني بالمواطن.

الشباب هم الحلقة الذهبية

وأضاف قائلا "نسعى للحياة والسلام ونريد أن تكون هذه المناطق في قمة التقدم الدائم وأن النهضة التي نراها في السعودية الآن نهضة عظيمة، ونفرح بما يتم بها خطوة بخطوة حتى تكون بلادنا الأولى على مستوى العالم".

وقال البابا إننا نشيد بتلك العلاقة الطيبة بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لها أثرها الطيب على الشعوب والمستقبل والشباب، مضيفا بالقول "سموك شاب وكذلك الرئيس السيسي يهتم بالشباب، الشباب هم الحلقة الذهبية والتي على أساسها تنمو وتتقدم البلاد".

واختتم البابا قائلا أهلًا بك في بلدك نحن فرحون وسعداء بك ونسجل كتابة صفحة جديدة في التاريخ.