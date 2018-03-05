محمد بن سلمان يزور كاتدرائية العباسية ويلتقي البابا

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، #ولي_عهد_المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين، #كاتدرائية_العباسية في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، حيث التقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.

وأكد محمد بن سلمان والبابا تواضروس الثاني على أهمية دور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

وفي وقت سابق، استقبل الإمام الأكبر، الدكتور #أحمد_الطيب، بمكتبه في مشيخة الأزهر، ولي العهد السعودي، الذي زار المشيخة.

هذا وسيحضر ولي العهد السعودي والسيسي عرضا مسرحيا في دار #الأوبرا بوسط القاهرة باسم "سلم نفسك"، وهو عمل ارتجالي، يساهم في تصحيح الأفكار الهدامة ومكافحة الإرهاب.

وشهد وسط القاهرة استعدادات أمنية مكثفة، تحسباً لجولة ولي العهد التي تأتي في ثاني أيام الزيارة التي بدأت الأحد.

وكان ولي العهد السعودي والسيسي قد تفقدا بعد ظهر اليوم في الإسماعيلية عددا من المشروعات، وقاما بجولة بحرية في قناة السويس.