ولي العهد السعودي يغادر مصر إلى لندن لبدء زيارة رسمية

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في زيارة رسمية، ضيفاً على حكومة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، يلتقي خلالها الملكة إليزابيث وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز أمير ويلز ورئيسة الوزراء، وعدداً من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قد غادر العاصمة المصرية القاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية لمصر، والتي استغرقت 3 أيام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، إن الرئيس #السيسي اصطحب ولي العهد السعودي إلى مطار القاهرة الدولي لتوديعه عقب اختتام زيارته للقاهرة.

وأعرب ولي العهد عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة والدافئة التي لاقاها خلال زيارته لمصر، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، ومتمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل القاهرة، الأحد الماضي، في زيارة رسمية شارك خلالها في افتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية المصرية برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما عقد جلسة مباحثات رسمية مع السيسي تناولت أبرز ملفات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتقى اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل .

وزار الأمير محمد بن سلمان #الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما شاهد عرضا مسرحيا فى دار الأوبرا، وشارك في افتتاح أعمال تطوير الجامع الأزهر بعد انتهاء أعمال ترميمه التي استغرقت 3 سنوات بمنحة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.