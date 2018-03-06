تفاعل مصري كبير مع منتدى مسك للتواصل الاجتماعي

أقامت مؤسسة مسك الخيرية منتدى للتواصل الاجتماعي تحت شعار لغة الشباب العربي الجديدة لأول مرة في مصر، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة، وشهد تفاعلا كبيرا وحضورا مميزا من شباب مصر.

واستضاف المنتدى عددا كبيرا من النجوم والمتخصصين في مجال التواصل الاجتماعي، سواء من مصر أو العالم العربي والعالم، منهم أسامة جورج سلامة رئيس السياسات والعلاقات الحكومية تويتر الشرق الأوسط، ولاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم أحمد حسن، والفنان أحمد فهمي، والفنان محمد #هنيدي، وهيدلي.

وقال إسلام نادر، مسؤول العلاقات العامة بجامعة القاهرة، إن الإقبال على هذا المنتدى كان لافتا، حيث يعتبر من أكبر المنتديات التي أقيمت في الجامعة وضم أكثر من 4000 فرد.

وقال محمد مروان أبو عزة، المدير التنفيذي للتسويق والتواصل في #مسك الخيرية إن الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو تمكين الشباب العربي من الاتحاد نحو تأثير إيجابي للمنطقة والعالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبر المنتدى باكورة برامج ومبادرات مسك الخيرية في مصر والشرق الأوسط.

وتناول المنتدى كما يقول أبو عزة عدة محاور، وهي وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة من قوتها، وأهمية محو الأمية الإعلامية في العالم الرقمي المترابط، والأخلاقيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وما الذي يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقدمه للشباب، وتعزيز الأثر، والاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي للشباب العربي".

يذكر أن مؤسسة مسك الخيرية تكرس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية في المملكة العربية السعودية من خلال التركيز على الشباب وتقديم الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم.

وتسعى المؤسسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال مبادراتها وشراكات استراتيجية مع رواد القطاعات العامة والخاصة حول العالم.