بعد شهرين من استدعائه.. سفير الخرطوم يعود للقاهرة

وصل السفير السوداني في #مصر عبد المحمود عبد الحليم إلى #القاهرة لممارسة عمله بعد شهرين من سفره للتشاور، بحسب ما أكدته مصادر في مطار القاهرة.

وقالت المصادر إن السفير وصل إلى المطار قادما على متن طائرة الخطوط المصرية، وكان في استقباله عدد من أعضاء السفارة السودانية، وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال قبل عدة أيام إن بلاده ستعيد سفيرها إلى القاهرة قريبا بعد توتر في العلاقات بسبب قضايا سيادية منها ملف سد النهضة.

وكشف #سامح_شكري، وزير خارجية مصر، في 8 يناير الماضي، عن أن استدعاء السودان لسفيره بالقاهرة سببه النزاع حول مثلث حلايب الحدودي.

وجاء ذلك في أول تعليق من الوزير المصري على قرار السودان، الخميس الماضي، باستدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، لـمزيد من التشاور.

وقال شكري في تصريحات متلفزة "عندما أخطرنا باستدعاء السفير (السوداني) كانت الإشارة لموضوع حلايب، وكان دائما هناك إعلانات سودانية بالأمم المتحدة، حول هذا الأمر وكانت هناك إعلانات مصرية مقابلة تؤكد على الموقف المصري".