ضبط عدد من عناصر الصف الثاني في "بيت المقدس" بالعريش

نقلت مراسلة "العربية" بالقاهرة عن مصادر أمنية في شمال سيناء قولها إن الضغط الأمني المتواصل من جانب قوات إنفاذ القانون على مدينة العريش بشكل يومي على مدى شهر تقريباً، أسفر عن ضبط عدد كبير من العناصر التي تمثل الصف الثاني في تنظيم "أنصار بيت المقدس" (داعش - ولاية سيناء).

كما أجبرت الحملات الأمنية جميع عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، في نطاق مدينة العريش على الفرار إلى خارج المدينة باتجاه مناطق جبلية وصحراوية بوسط سيناء، وبعض المزارع جنوب مدينة العريش.

وأكدت المصادر أن عناصر الصف الثاني هم من يقدمون دعماً لوجستياً لعناصر التنظيم، وأضافت أن المقبوض عليهم أرشدوا أجهزة الأمن عن قائمة تفصيلية بجميع عناصر تنظيم "بيت المقدس" داخل وخارج مدينة العريش، من قيادات الصف الأول وأدوار المكلفين بها وجنسياتهم، سواء من المصريين أو الفلسطينيين، أو بعض عناصر إرهابية جاءت من دول عربية أخرى.

يذكر أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" قد أعلن مبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابي وأطلق على نفسه "ولاية سيناء".