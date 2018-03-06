محاولة لاقتحام كابينة قيادة طائرة مصرية في عُمان

أعلنت مصادر ملاحية مصرية أن طائرة مصر للطيران القادمة من سلطنة #عمان إلى #مصر تعرضت لمحاولة فاشلة لاقتحام كابينة القيادة، وعادت مجددا إلى عُمان بعد 26 دقيقة من إقلاعها.

وقالت إنه أثناء رحلة #مصر_للطيران بين مصر وعمان وبعد إقلاعها من دولة عمان لمدة 26 دقيقة، قام شخصان على متنها يعملان في دار الكتب المصرية بالاعتداء على طاقم الطائرة، وأصيب أحدهما بحالة هياج، وحاول اقتحام #كابينة_الطائرة، مضيفة أنه تمت السيطرة على الموقف، وعادت الطائرة إلى مطار دولة عمان بسلام.

من جانبها، قالت وزارة الطيران المصرية في بيان لها، إن الطائرة القادمة من العاصمة العمانية مسقط رحلة رقم 931 وكان على متنها 78 راكبا، عادت إلى القاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم متأخرة عن موعدها بحوالي أربع ساعات، بسبب عودة الطائرة إلى مطار مسقط مرة أخرى بعد إقلاعها.

وقالت إن سبب التأخير يرجع لوجود راكب مشاغب على الطائرة، تم تسليمه إلى السلطات العمانية بمطار مسقط الدولي.