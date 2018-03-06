محمد بن سلمان والسيسي يحضران عرضا مسرحيا بدار الأوبرا

زار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودي، والرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء الاثنين دار الأوبرا المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري والأمير محمد بن سلمان استمعا في بداية الزيارة إلى شرح من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قدمت خلاله نبذة تاريخية عن دار الأوبرا ودورها الهام في الحياة الثقافية المصرية.

وأضاف "كما شاهدا عرضاً خاصاً لمسرحية "سلم نفسك" من بطولة مجموعة من الشباب الهواة الدارسين بمركز تنمية الإبداع، وهو العرض الذي تم اختياره من قبل العديد من النقاد كأحسن عرض مسرحي خلال عام 2017، وتسلط أحداث المسرحية الضوء على عدد من القضايا ذات الصلة بالواقع الذي يعيشه المجتمع المعاصر خلال الفترة الأخيرة".

هذا وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار مساء الاثنين، #كاتدرائية_العباسية في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، حيث التقى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.

وأيضاً، أكد #ولي_العهد_السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن الأزهر يقوم بدور مهم في مواجهة ما يحيق بالعالم الإسلامي والعربي من مخاطر، جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد لمشيخة الأزهر، واجتماعه بشيخ الأزهر، الدكتور #أحمد_الطيب، الذي أشاد بدور #السعودية في خدمة #الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة.