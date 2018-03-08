تنسيق مصري بحريني لمواجهة الإرهاب

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، الخميس، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، #وزير_خارجية_البحرين في إطار التنسيق بين البلدين للتعامل مع أزمات المنطقة ومواجهة الإرهاب.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن وزير الخارجية البحريني نقل إلى الرئيس رسالة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة #ملك_مملكة_البحرين، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصيتها وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تكثيف التشاور حول الأوضاع الإقليمية في ضوء دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط كقوة تعمل من أجل الاستقرار والسلام.

وأوضح وزير خارجية البحرين حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة المواقف التي تسهم في مواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وتهدد أمن وسلامة الدول العربية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى ملك البحرين، مؤكداً تميز وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وما يجمع البلدين من تاريخٍ مشترك ومصير واحد.

وأعرب السيسي عن حرص مصر على ضمان أمن واستقرار البحرين ومنطقة الخليج العربي باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل على تطوير ودفع التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، من أجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر السفير راضي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق بسبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واستعراض الجهود الجارية من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبه.