سيناء 2018.. الجيش يعلن مقتل 105 إرهابيين خلال العملية

أعلن #الجيش_المصري مقتل 105 إرهابيين و16 عسكريا خلال #العملية_العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، والتي انطلقت قبل أسابيع.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحافي له الخميس، عقده من أجل عرض نتائج العملية، إنه تم اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين، ومركزي إرسال للعناصر الإرهابية، وتدمير 471 عبوة ناسفة، و157 عربة، و378 دراجة نارية، و41 عربة دفع رباعي.

كما تم حصار المناطق الجبلية التي تحوي بؤراً إرهابية من جميع الجهات، مضيفا أنه تم القبض على 2829 شخصا ما بين عناصر إجرامية أو مطلوبة جنائيا، أو الاشتباه في تقديمهم دعما للعناصر الإرهابية.

وأعلن المتحدث العسكري مقتل 16عسكريا، وإصابة 19 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الشاملة في #سيناء.

وأكد أنه تم فرض حصار كامل للبؤر الإرهابية من جميع لجهات لمنع تسلل أي عناصر إرهابية، أو وصول أي دعم لوجيستي إليها.

وأضاف الرفاعي أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية المشتركة من الجيش و#الشرطة في جميع المناطق لتمشيطها من أي عناصر إرهابية، ومنع تسلل أي عناصر من مناطق العمليات إلى خارج سيناء، وأشار إلى أن قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين مستمرون في اكتشاف الأنفاق التي يستخدمها العناصر الإرهابية وتدميرها.

وأكد المتحدث العسكري السيطرة الكاملة على البحرين الأحمر والمتوسط لمنع أي إمدادات عن طريق البحر، أو تسلل وهروب العناصر الإرهابية، وتأمين ساحل رفح والعريش، وتكثيف الدوريات والكمائن المتحركة والثابتة على الحدود الغربية والجنوبية لمنع التسلل والتهريب.