لأول مرة.. ألمانيا ترحل 100 مصري للقاهرة

قامت ألمانيا بترحيل 100 مصري وأعادتهم إلى القاهرة بسبب انتهاكات تصريح الإقامة، ومن ضمنهم أولئك الذين رفضت طلبات لجوئهم، حسب ما قال مسؤولون في #مطار_القاهرة الدولي، الخميس، في أول إجراء من نوعه من قبل برلين.

وتشير هذه الخطوة إلى نية تنفيذ سياسة أكثر وضوحا للهجرة من قبل #ألمانيا، التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ في الفترة من 2015 وحتى 2016، معظمهم من البلدان التي مزقتها الحروب مثل سوريا وأفغانستان والعراق، لكنها شهدت في وقت لاحق رد فعل شعبي لقي دعما من السياسيين اليمينيين المتطرفين.

وأضاف المسؤولون أن المصريين المرحلين وصولوا على متن رحلة طيران قادمة من فرانكفورت أمس الأربعاء تضمنت مهمة أمنية مشددة شارك فيها 50 ضابطا ألمانيا عادوا إلى بلادهم فور تسليم المرحلين للسلطات المصرية.

بعد ذلك بدأت الشرطة التحقيق مع المرحلين وفي الظروف المحيطة بترحيلهم وما إذا كان أي منهم مطلوبا في مصر.

وقال المسؤولون إن معظمهم أفرج عنه صباح اليوم الخميس لكن هناك حوالي 12 شخصا منهم ما زالوا رهن الاعتقال.

وكانت هذه القضية موضوعا رئيسيا في انتخابات ألمانيا العام الماضي التي شهدت صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" القومي، وكانت واحدة من أكبر العقبات أمام تشكيل ائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشارة، #أنغيلا_ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي من اتجاه يسار الوسط.

وتعهدت الحكومة الألمانية الجديدة، التي ستؤدى اليمين الأسبوع القادم، بمواصلة الدفع من أجل العودة الطوعية للمهاجرين وتنفيذ عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين الذين بقوا حتى الآن في ألمانيا في مأزق قانوني.