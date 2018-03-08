مصرية تقطع 900 كلم على الأقدام للتوعية بمشكلات المرأة

قطعت الفتاة المصرية، جمانة إسماعيل، مسافة 900 كيلو متر سيراً على الأقدام للتوعية بالمشكلة السكانية، ومشكلات المرأة المصرية برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والسفارة النرويجية في القاهرة.

وفي حديث "للعربية.نت"، قالت جمانة "إنها تمكنت من قطع مسافة 900 كيلو متر من أسوان إلى القاهرة في 23 يومياً فقط لزيادة الوعي حول النمو السكاني والتوعية بآثار الزيادة السكانية والتهامها لخطط التنمية ومشكلات المرأة والفتيات ".

وأضافت أن الخطة الأولية كانت السير لمدة 10 كيلومترات في اليوم الواحد ولكن فوجئت بأنها قطعت المسافة كلها في 23 يوما فقط وبمعدل 40 كيلومتراً في اليوم الواحد، مضيفة أنها كانت تقوم بالمبيت في الفنادق، وأحيانا على الطريق، ثم تكمل رحلتها في صباح اليوم التالي من نفس المكان. وقالت إنها خلال الرحلة تعرفت على عادات وتقاليد مختلفة، والتقت بالسكان والأهالي في كل محافظات الصعيد وتناقشت معهم حول خطورة الزيادة السكانية على عملية التنمية، مؤكدة أن وجودها كفتاة شجع نساء أخريات من جمعية الهلال الأحمر وكليات التربية الرياضية في المحافظات التي زارتها على الانضمام إليها في السير في شوارع المحافظات.

كما ذكرت الفتاة المصرية أن التحدي كان صعبا عليها، وفي بعض الأيام كانت تشعر بألآم في ساقيها عند ذهابها إلى النوم، ولم تكن واثقة أن بإمكانها تكملة السير في صباح اليوم التالي لكنها بالرغم من ذلك واصلت سيرها حتى النهاية.

وخلال رحلتها شاركت جمانة في محاضرات توعوية حول القضايا المتعلقة بالنمو السكاني وأهمية تنظيم الأسرة ومكافحة الممارسات الضارة ضد الفتيات كختان الإناث والزواج المبكر.

إلى ذلك، أكدت أن لديها إصرارا كبيرا على التحدي ومواصلة السير لمسافات أخرى طالما كان ذلك سيساهم في توعية نساء بلدها بخطورة ما تواجهه مصر من قضايا وتحديات.