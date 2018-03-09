السيسي يبحث عمليات سيناء مع قادة الجيش والشرطة

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي، يرافقه الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء مجدي عبد الغفار #وزير_الداخلية، بكبار قادة القوات المسلحة والشرطة بمسجد المشير طنطاوي، عقب أداء صلاة اليوم الجمعة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الصعيدين الداخلي والخارجي، والجهود المبذولة في إطار خطة المجابهة الشاملة " #سيناء 2018 " فيما يتعلق بملاحقة والقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية بسيناء ومناطق الظهير الصحراوي، وتأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد الرئيس السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام مقدسة لحماية الوطن والمواطنين، مؤكداً أن الشعب المصري يولي ثقته الكاملة في قدرة أبنائه من رجال #الجيش و #الشرطة على القضاء على الإرهاب والتطرف واقتلاع جذوره ودعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بكافة ربوع #مصر.