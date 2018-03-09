مصر تطلب تحقيقا في مقتل مواطنين اثنين بجنوب إفريقيا

لقى مواطنان مصريان مصرعهما في إطلاق نار بجنوب إفريقيا. وأوضح شريف عيسى، #سفير_مصر في #بريتوريا، أن الحادث وقع يوم 3 مارس في العاصمة بريتوريا بمنطقة "أوليفون هوت بوش"، حيث تم إطلاق النار على المواطنين المصريين: "تامر أحمد سيد أحمد" (20 سنة - من مركز الزقازيق- محافظة الشرقية)، و"محمد عماد عبد الستار أحمد" (32 سنة- من شبين الكوم- محافظة المنوفية)، وذلك أثناء تحصيلهما أقساط تجارتهما، حيث كانا يعملان في تجارة اللوحات والسجاد.

وأضاف السفير أنه في أعقاب الحادث حضر إلى السفارة كل من المواطنين "أحمد هجرس" وهو أحد أقارب الضحايا، و"محمد محمود شايش" لطلب استخراج تصاريح نقل الجثمانين إلى مصر نيابة عن أسرتي المواطنين.

وأبلغهما مسؤول السفارة أن الحادث الجنائي يتطلب استمرار تواجد الجثمانين حتى انتهاء التحقيقات، إلا أن المبلغين طلبا استخراج التراخيص على الفور، وتم بناء على رغبتهما التواصل مع الجهات المعنية في #جنوب_إفريقيا، لطلب الموافقة على نقل الجثمانين مع ضمان استمرار التحقيقات.

من ناحية أخرى، قامت السفارة فور الانتهاء من الإجراءات وسفر الجثمانين، بمخاطبة وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا موافاة السفارة بملابسات الحادث ونتائج التحقيق، مشيراً إلى استمرار السفارة في متابعة التحقيق حتى يتم القبض على الجناة ومعاقبتهم.