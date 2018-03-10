لإنهاء المشكلات.. مدير المخابرات المصري في الخرطوم

أكد مدير المخابرات العامة في مصر بالوكالة مدير مكتب الرئيس المصري، اللواء عباس كامل، بعد لقائه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في #الخرطوم السبت، على وجود إرادة "لتهيئة الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ويزور مدير المخابرات المصرية #السودان هذه الأيام بدعوة من مدير المخابرات السوداني الفريق أول صلاح عبد الله قوش، حسب ما أعلن بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية، السبت.

وأكد غندور أهمية التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية، بناء على توجيهات الرئيس السوداني عمر #البشير، والرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي.

من جانبه، قال مدير المخابرات العامة في #مصر، إن هناك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح، طبقا لما أضاف بيان الخارجية السودانية.

وفي سياق متصل أكد عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني على أهمية التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية فى البلدين مضيفا أن الأمن القومي المصري يمثل أمن الأمة العربية ومن الواجب حمايته.

وشدد بن عوف خلال لقائه القاىم بعمل رئيس المخابرات المصرية على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات لحماية الحدود بين البلدين.

من جانبه طالب اللواء عباس كامل بالتواصل بين البلدين مؤكدا ان التحديات الكبيرة في المنطقة تستلزم التواصل والتشاور والتنسيق لمواجهتها ومعالجتها.