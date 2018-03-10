مصر.. أحكام إعدام على 10 أشخاص اعتدوا على قوات الأمن

أعلن مصدر قضائي أن #محكمة_مصرية أصدرت السبت أحكاما بالإعدام على عشرة أشخاص وبالسجن 25 عاما على خمسة آخرين بعد إدانتهم بتأسيس جماعة غير قانونية والاعتداء على قوات الأمن ومسيحيين.

وتعود هذه القضية المعروفة إعلاميا باسم " #خلية_امبابة" إلى أعمال العنف التي تلت عزل الرئيس #محمد_مرسي في تموز/يوليو 2013 وتصنيف جماعة #الإخوان_المسلمين "منظمة إرهابية" في نهاية العام نفسه.

وأوقف المتهمون الذين يبلغ عددهم 16 في 2015. ودانت المحكمة هؤلاء بتأسيس جماعة خلافا للقانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المسيحيين والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية.

وصدرت #أحكام_الإعدام على ثمانية من المدانين حضوريا، وعلى اثنين آخرين غيابيا. وقضت المحكمة بسقوط الدعوى ضد أحد المتهمين بسبب وفاته.