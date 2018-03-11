بالفيديو.. اعترافات قاتلي ضحية موقع التسوق الشهير بمصر

كشفت الداخلية المصرية تفاصيل جريمة" اللاب توب" التي راح ضحيتها طالب جامعي يدرس بكلية الهندسة.

وكشف المهتمان أنهما عرضا جهاز #حاسوب آلي على موقع التسوق الشهير مقابل 25 ألف جنيه، واتفقا مع الشاب محمد عبد العزيز #الطالب_بكلية_الهندسة جامعة #بنها على بيعه له، كما اتفقا على الموعد المحدد والمكان بحديقة مساكن شيراتون.

وأضاف المتهمان أنه فور وصول الطالب الجامعي انهالا عليه بالضرب لسرقة المبالغ المالية التي بحوزته، وعندما قاومهما قاما بطعنه بالسكاكين حتى فارق الحياة، واستوليا على ما معه من أموال ومتعلقات شخصية وهاتفه المحمول، وتركا جثته بالحديقة وفرا هاربين.

واعترف المتهمان بأنهما كانا في حاجة للأموال لشراء المخدرات.

من جانبها، قالت الداخلية المصرية إنهت تمكنت خلال ساعات قليلة من كشف ظروف وملابسات واقعة العثور على جثة الطالب الجامعي بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة #النزهة وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن.

وذكرت أن والدة الطالب أفادت بخروجه من مسكنه لشراء جهاز "لاب توب" من أحد الأشخاص تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكتروني، واتفقا على اللقاء بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو أحمد (م.م 18 عاما) طالب، والمدعو (حسين .ع.م 18 عاما) طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة #عين_شمس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحدها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" والثاني سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في الواقعة.

وقالت الوزارة إنه بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة. وأضاف الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مالية خطط لاستدراج الطالب الجامعي عقب إيهامه برغبته في بيع جهاز "لاب توب" من خلال موقع التسوق الإلكتروني وسرقة متعلقاته الشخصية تحت تهديد الأسلحة، وفي سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه.

وأضافت أن المتهمين اعترفا بتمكنهما من استدراج المجني عليه، وفور وصوله قام بتهديده بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء، وأحدثا إصابات به أودت بحياته واستوليا منه على مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول ولاذا بالفرار.