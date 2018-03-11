صور بشعة.. أم تعذب طفلها بطريقة وحشية في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على ربة منزل وزوجها بعد تورطهما في تعذيب طفلها بطريقة وحشية، كادت تودي بحياة الطفل وبصورة أثارت غضب المصريين.

وقامت أجهزة الأمن بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر بإلقاء القبض على ربة منزل، لاتهامها بتعذيب طفلها بالكي والحرق والصعق بالكهرباء بمساعدة زوجها، وإحداث إصابات شديدة به أدت لظهور سجحات وكدمات وكادت تفقده حياته.

وتبين أن الأم تزوجت عم طفلها بعد وفاة والده وقامت وبمساعدة زوجها بتعذيب الطفل، ويدعى يحيى يبلغ من العمر 3 سنوات، حيث اعتقد الزوج أن الطفل فارق الحياة ففر هاربا، كما هربت الزوجة وقام الأهالي والجيران بنقل الطفل لمستشفى كفر الشيخ وإبلاغ أجهزة الأمن.

وحرر الأهالي محضرا حمل رقم 2820 جنح قسم أول كفر الشيخ وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على والدة الطفل، حيث نفت تعذيبها لطفلها متهمة زوجها بتعذيبه لمشاكله المستمرة.

وذكر مصدر طبي بمستشفى كفر الشيخ أن الطفل وصل للمستشفى، مصاباً بكدمات وحروق واضطراب في الوعي، وهبوط شديد في الدورة الدموية وحالته العامة غير مستقرة.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس الأم وسرعة القبض على الزوج الهارب.