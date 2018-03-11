ما هي "صفقة القرن" التي وعد بها مرتضى منصور؟

لا حديث في مصر ووسائل إعلامها ومواقع التواصل بها خلال الأسبوعين الماضي والحالي سوى عن "صفقة القرن" التي وعد بها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جمهور ناديه، مؤكداً لهم أنه حصل على توقيع لاعب سوبر سينضم لناديه الزمالك وسيكون مفاجأة مدوية تهز مصر.

رئيس الزمالك وصف الصفقة بـ"صفقة القرن"، وقال إنه لاعب ومهاجم إفريقي يلعب في منتخب بلاده وسيشارك في كأس العالم القادمة بروسيا، وحصل على 40 مليون جنيه، وسيتم الإعلان عنه السبت المقبل في مقر النادي الأبيض بميت عقبة.

رئيس نادي الزمالك قال إن الصفقة ستسعد جمهور القلعة البيضاء مكتفيا بالقول بأنها خارقة وحارقة ستفيد الزمالك فنيا ومعنويا وتجعله قريبا من منصات التتويج بالبطولات.

مسؤولون بالنادي قالوا لـ"العربية.نت" إن الصفقة لا يعلم بها أحد سوى 3 فقط بينهم المستشار مرتضى منصور، وتحديد موعد الإعلان عنها السبت القادم، يرجع لرغبة اللاعب نفسه في تأجيل الإعلان لانتهاء بعض الارتباطات والأمور الخاصة به.

وأضافوا أن الصفقة ستسعد الجماهير الزمالكاوية مؤكدين أن الغريم التقليدي، النادي الأهلي، حاول الحصول على خدمات اللاعب لكن رئيس الزمالك نجح في تحول الصفقة لصالح ناديه.

التكهنات عن هوية اللاعب مازالت محل نقاش، ورددت وسائل الإعلام المصرية أسماء لاعبين أفارقة كثيرين، كما تردد اسم لاعب الأهلي والمنتخب الوطني عبدالله السعيد الذي يرفض التجديد لناديه الأهلي حتى الآن، لكن مسؤولين بالزمالك أكدوا لـ"العربية.نت" أن اللاعب المنتظر ليس من ضمن الأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية و سيكون مفاجأة لا يتوقعها أحد.

التفاصيل المتاحة عن الصفقة أن اللاعب تجاوز عمره 30 عاماً وحصل على 40 مليون جنيه لمدة موسمين، وكل التسريبات التي تصدر من مقربين لرئيس الزمالك تنفي أنه لاعب الأهلي عبدالله السعيد لكن مقربين للاعب بينهم رضا سيكا لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق أكد أن الصفقة هي عبدالله السعيد الذي وقع على عقود انضمامه للزمالك لمدة موسمين.

مسؤولو الزمالك وجماهيرهم ينتظرون السبت المقبل لمعرفة من هو اللاعب الذي سينضم إلى ناديها، وحتى هذا الموعد ستظل وسائل الإعلام المصرية تتحدث عن الصفقة المنتظرة وتتكهن عن هوية اللاعب الذي أصبح اسمه سراً عسكرياً لن يستطيع أحد البوح به إلا رئيس الزمالك واللاعب نفسه.