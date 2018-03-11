مقتل 16 إرهابيا وتدمير مخزن صواريخ ومركز إعلامي بسيناء

كشف #الجيش_المصري حصاد ونتائج العمليات العسكرية الشاملة سيناء 2018.

وأصدر العقيد #تامر_الرفاعي_المتحدث_العسكري البيان الرقم 15 بشأن العملية، حيث أكد قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، إضافة إلى فنطاس مياه وعدد 3 سيارات دفع رباعي مفخخة.

وأضاف أنه تم القضاء على 4 عناصر تكفيرية إرهابية شديدة الخطورة والقبض على عدد من القيادات التكفيرية بعدد من المناطق الجبلية بوسط سيناء استنادًا لتعاون معلوماتي من أبناء سيناء والقضاء على 12 عنصرا إرهابيا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

وذكر المتحدث العسكري أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسيا عثر بداخلها على عدد من البنادق الآلية والرشاشات الخفيفة والذخائر والملابس العسكرية ومواد الإعاشة ،واكتشاف مخزن تحت الأرض بقطاع العمليات برفح عثر بداخله على 34 صاروخ جراد وكورنيت وأهرام، وعدد دانة ار بى جي، وكميات كبيرة من مادتي سي فور و"تي ان تي" شديدة الانفجار.

وقال إنه تم ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما على عدة عبوات مضادة للأفراد، و60 قنبلة يدوية، و200 مفجرا، كما تم ضبط وتدمير مخزن ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة بمدينة الشيخ زويد عثر بداخلهما على 70 عبوة مضادة للأفراد، وعدة قنابل يدوية، و200 مفجر، وكميات من الأدوات والمواد الكيميائية شديدة الانفجار وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأعلن الرفاعي قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير فتحة نفق داخل أحد المنازل بالمنطقة الحدودية، وتفجير وإبطال مفعول 83 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك، كما أعلن تدمير 285 وكرا ومخزنا وخندقا بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والإطارات وقطع الغيار، وكتب تدعو للفكر التكفيري ووحدة إرسال لاسلكية ومركز إعلامي.

وتمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع #القوات_الجوية برصد وتدمير 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وذكر المتحدث العسكري أن المجموعات القتالية المشتركة من التشكيلات التعبوية والشرطة قامت بتنظيم 610 دوريات ومجموعات أمنية وكمائن غير مدبرة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، وتمكنت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي.

وأضاف أنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل ضابط صف ومجند، وإصابة ضابط وضابط صف و4 مجندين.