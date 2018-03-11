"العربية.نت" تكشف تفاصيل حالة طفل مصري عذبته والدته

مازالت حالة الطفل المصري يحيى صبحي لطفي، البالغ من العمر 3 سنوات والذي تعرض لتعذيب بشع على يد والدته وزوجها تثير استياء وغضب المصريين.

الدكتور محمود طلحة، مدير مستشفى كفر الشيخ المركزي الذي يعالج فيه الطفل، كشف لـ"العربية.نت" تفاصيل الحالة الصحية له، وقال إنه وصل إلى المستشفى فاقداً للوعي من شدة التعذيب وعضلة قلبه تكاد تكون شبه متوقفة، وعلى الفور تم إدخاله العناية المركزة حيث أجريت له عمليات انعاش للقلب حتى يمكن السيطرة على الموقف، مضيفاً أن الطفل لو تأخر وصوله إلى المستشفى لمدة 10 دقائق أخرى لكان قد فارق الحياة.

وأضاف أن الطفل مصاب بحروق من الدرجة الثانية في أجزاء من الجسم والقدمين وعلى جسده آثار تعذيب بخرطوم مياه، وكي وحرق، وفور أن عاد لوعيه قال إن أسرته فعلت به ذلك، بسبب تبوله اللاإرادي على سرير نومه.

وأضاف أنه تم نقل الطفل للرعاية المركزة للأطفال، وفور استقرار حالته سيتم تسليمه للشرطة والنيابة لتحديد مصيره واختيار المكان الذي سيقيم فيه مستقبلاً أو اختيار أحد من أقاربه لرعايته أو نقله لدور الرعاية.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد تمكنت من القبض على ربة منزل بعد تورطهما مع زوجها في تعذيب طفلها بطريقة وحشية وباستخدام الكي والحرق والصعق بالكهرباء، وإحداث إصابات شديدة به أدت لظهور سحجات وكدمات وكادت تفقده حياته.

وتبين أن الأم تزوجت عم طفلها بعد وفاة والده وقامت وبمساعدة زوجها بتعذيب الطفل بسبب تبوله اللاإرادي، واعتقد الزوج أن الطفل فارق الحياة من شدة التعذيب ففر هارباً، كما هربت الزوجة، لذا قام الأهالي والجيران بنقل الطفل لمستشفى كفر الشيخ وإبلاغ أجهزة الأمن بالواقعة.

حرر الأهالي محضراً حمل رقم 2820 جنح قسم أول كفر الشيخ، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على والدة الطفل، وتبحث حالياً عن الزوج لتقديمه للعدالة.