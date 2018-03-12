توفيق عكاشة يعود للظهور الإعلامي.. وهذه التفاصيل

في الساعة الثانية ظهرا بعد غد الأربعاء يعود الإعلامي المصري #توفيق_عكاشة للظهور مجدداً عبر قناته "الفراعين"، ولكن على "اليوتيوب"، وذلك بعد توقف واختفاء دام عامين.

وأصدرت قناة "الفراعين"، التي يمتلكها الإعلامي المصري، بيانا كشفت فيه تفاصيل ظهور #عكاشة حيث أكدت أنه يجهّز للظهور عبر حلقات على موقع قناة "الفراعين" الفضائية على اليوتيوب بعنوان "كلام جرايد".

وذكرت أن أول عرض للبرنامج سيكون الأربعاء القادم في الثانية ظهرا، وسيقوم نجله إبراهيم توفيق عكاشة الطالب بكلية الإعلام، تولي مهمة تصوير وإخراج هذه الحلقات لتكون جاهزة للعرض.

وأكدت أن قرار عكاشة بالعودة مجددا غير مرتبط بعودة بث قناة "الفراعين"، حيث ما زالت متوقفة لظروف مادية ومشاكل إدارية بينها وبين مدينة الإنتاج الإعلامي والمنطقة الحرة الإعلامية. وسوف تعود القناة للبث بعد إنهاء كل هذه الأمور العالقة.

مصدر مسؤول بالقناة كشف لـ"العربية.نت" أنه "خلال الحلقة القادمة لعكاشة سيكشف الإعلامي إمكانية استمرار ظهوره من عدمه وموقف الفراعين وهل سيقدم برنامجا يوميا أو أسبوعيا على موقع القناة على الإنترنت واليوتيوب؟ وهل سيتحدث في قضايا سياسية أم لا؟"، مضيفاً أن عكاشة "لم يخبر أحدا حتى الآن عن تفاصيل مرحلة ما بعد ظهوره يوم الأربعاء".

وكانت عضوية عكاشة البرلمانية قد أُسقطت في مارس/آذار من العام 2016 بسبب لقائه سفير إسرائيل، واختفى بعدها عن الأنظار وأغلق قناته #الفراعين ثم توجه لمزرعة خيول يمتلكها للاعتكاف.

وقال تقرير للبرلمان إن عكاشة خالف مبدأ الفصل بين السلطات، وقام وهو عضو في الهيئة التشريعية بلقاء سفير "إحدى الدول الأجنبية" دون إذن وتباحث معه في أمور سياسية ودبلوماسية وأطلق الوعود للسفير "على نحو يمثل انتقاصا لسلطة الدولة ومساسا بأمنها القومي".

وأضاف أن عكاشة أقر في التحقيق معه بأنه تناول مع السفير الإسرائيلي "موضوع أنه لم يحصل على إذن أو تفويض من الدولة للحديث معه فيما يخص أزمة سد النهضة ولم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه بذلك مما عرض الموقف التفاوضي لسد النهضة للخطر، وأخل بالمركز السياسي والتفاوضي المصري وبالمصالح القومية فضلا عن اعترافه بعزمه معاودة وتجديد اللقاء بعد ذلك بالسفير مرة أخرى مما يهدد أمن مصر القومي للخطر".