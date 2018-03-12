من هو رئيس الأركان الراحل الذي تقدم السيسي جنازته؟

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت اليوم الاثنين للفريق #صفي_الدين_أبو_شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس.

وشارك في الجنازة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الشخصيات العامة وكبار قادة القوات المسلحة.

من هو رئيس الأركان الراحل؟

ولِد الفريق صفي الدين عبدالجواد #أبو_شناف عام 1931 في محافظة المنيا وتخرج في الكلية الحربية عام 1953، حيث حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وماجستير في العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا.

تدرج أبو شناف في مناصب #الجيش_المصري حتى وصل لمنصب قائد الفرقة السابعة مشاة، ثم رئيس أركان الجيش الثاني الميداني ثم قائدا للجيش الثاني ثم رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وشارك رئيس الأركان الراحل في حروب 1956 وحرب اليمن وحرب 1973. كما شغل منصب رئيس اللجنة العسكرية المصرية في مباحثات السلام المصرية الإسرائيلية لتسلم سيناء، ثم شغل منصب رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالجيش.

وتولى رئاسة الأركان من أكتوبر/تشرين الأول 1987 إلى مايو/أيار 1991.