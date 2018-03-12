صور لمأساة طفلين مصريين ولدا بدون عينين والسبب..

ولدا بـ #عيب_خلقي نادر وهو عدم وجود عينين لهما والتصاق الأنف بالفم والسبب #زواج_الأقارب.. هذه كانت مأساة الطفلين الشقيقين أدهم وعطا صبحي رمضان بكفر الشيخ شمال #مصر.

وتقول السيدة رندة محمد والدة الطفلين لـ "العربية.نت" إن ابنها الكبير عطا البالغ من العمر 7 سنوات والصغير أدهم البالغ من العمر 4 سنوات #ولدا_بدون_عينين نهائيا مع التصاق الأنف بالشفة العليا، وتم إجراء جراحة لهما لعلاج مشكلة التصاق الأنف بالشفة.

وأضافت أنها ذهبت بهما لطبيب كبير بمدينة المنصورة لزرع قرنية لهما يمكن من خلالها أن يبصرا ويمارسا حياتهما بشكل طبيعي، لكنها فشلت تماما ونصحها الأطباء بالبحث عن علاج لطفليها في الخارج.

وذكرت والدة الطفلين أن سبب حالة طفليها هو زواج الأقارب فزوجها هو نجل ابن عمها ونجل ابنة عمها الآخر، وولدا بهذا العيب الخلقي نتيجة عوامل وراثية، مضيفة أنها أنفقت كل ما تملك من أموال لعلاج طفليها دون جدوى.

وأردفت أن الأطباء أخبروها أن طفليها في حاجة لزرع قرنية وهي عملية دقيقة ومكلفة وتتوافر خارج مصر مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لعلاج طفليها مهما كلفها الأمر.