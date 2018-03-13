أبوتريكة يلمّح بعودته إلى مصر قريباً

لمّح لاعب المنتخب المصري السابق لكرة القدم، #محمد_أبوتريكة، لقرب عودته لمصر بعد صدور توصية من #نيابة_النقض برفع اسمه من قوائم الكيانات الإرهابية.

وكتب أبوتريكة تدوينة على صفحته على مواقع التواصل بكلمة واحدة: "قريبا " واضعا بجوارها علم مصر في إشارة لقرب عودته للبلاد.

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من توصية نيابة النقض، وهي الهيئة الاستشارية لدى #محكمة_النقض، بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، ومن بينهم أبوتريكة.

وستنظر المحكمة الطعون التي تقدم بها أبوتريكة وقيادات الإخوان المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بنفس القضية في الجلسة القادمة المقررة 18 إبريل/نيسان القادم.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في يناير/كانون الثاني من العام الماضي إدراج اسم أبوتريكة، ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية.

وذكرت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة #الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية على الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة لجرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة، وفقا للقانون.

يذكر أن أبوتريكة يقيم في #قطر حاليا حيث يعمل محللا بقنوات "بين سبورت" الرياضية.