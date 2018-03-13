مشهد غريب.. "شيشة" وموقد مشتعل في قطار مصري

بعد شهور من واقعة تعاطي سائقي أحد القطارات للمخدرات خلال رحلتهم بالقطار من القاهرة للإسكندرية، انتشر على نطاق واسع فيديو آخر لعامل في #هيئة_السكك_الحديدية يقوم بإعداد #نرجيلة خلال رحلة لقطار سريع على خط #طنطا - #شبين_الكوم، وبجانبه موقد مشتعل.

وظهر في الفيديو العامل وهو يقوم بإعداد الفحم على النار وتجهيز النرجيلة خلال سير القطار دون محاسبة أو لوم من الركاب والمسؤولين، في مشهد أثار استياء المصريين وعاود للأذهان مجددا كارثة #قطار_العياط الذي احترق عام 2002 مخلفا أكثر من 150 قتيلا بسبب موقد كيروسين كان داخل القطار.

وطالب المصريون بمحاسبة المسؤولين عن هذا القطار والذين يمكن أن يتسببوا في كوارث أخرى بسبب إهمالهم واستهتارهم بأرواح الركاب.

وكانت النيابة الإدارية في مصر قد قررت في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي إحالة 5 من العاملين بهيئة السكك الحديدية وهم: مساعد سائق قطار و4 من سائقي القطارات لمحاكمة عاجلة بعد تداول فيديو لهم على مواقع التواصل يتعاطون فيه المخدرات ويرقصون خلال قيادتهم لقطار.

وقالت النيابة إن المتهم الأول تعاطى عقار الترامادول المخدر ومادة البنزوديازبيين المحظور تداولهما حال تواجده على رأس عمله في قيادة القطار، وهو الأمر الذي كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، فيما كانت الاتهامات الموجهة المتهم الثاني هي سماحه لبقية المتهمين بركوب مقصورة القيادة بالقطار دون أن يكون لهم ثمة صفة وبالمخالفة لتعليمات الأمن والسلامة التي تحظر تواجد أي شخص خلاف سائق القطار ومساعده.