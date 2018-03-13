قصة مبنى فخم يغلق الشارع الأهم في بورسعيد المصرية

يتواجد هذا المبنى الفخم في مدينة بورسعيد شمال #مصر، ويراه المارة بشارع الميناء في حي الشرق، لكنه ليس مبنى، بل سفينة كبيرة تمر في قناة السويس، مثلها مثل سفن أخرى تمر يوميا من القناة، وبجوار الشارع الأهم في بورسعيد.

ويقول أحمد الجمال أحد أبناء المنطقة لـ"العربية.نت": إن هذا المشهد يتكرر يوميا، حيث اعتاد مواطنو المدينة أن يمروا بجوار السفن الضخمة التي تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس، والذي يقع بجوار شارع الميناء الرئيسي وينتهي عند رصيف ديلسبس.

وشرح أن هناك قافلتين تمران يوميا في المجرى الملاحي المجاور للشارع، ولمدينة بورسعيد، وهي قافلة الشمال للسفن القادمة من البحر الأحمر والمتجهة للبحر المتوسط، وقافلة الجنوب وهي للسفن التي تمر من البحر المتوسط متجهة للبحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذه السفن تتزود بالوقود والمؤن في ميناء بورسعيد، وتواصل رحلتها لتمر يومياً بجوار شارع الميناء وينتج عنها هذه المشاهد الجميلة.

ونوّه إلى أن هذه المشاهد أصبحت مقصدا سياحيا، حيث يقبل السائحون الذين يزورون المدينة على التقاط الصور في الشارع وبجوار بعض السفن المارة في #قناة_السويس.