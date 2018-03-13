مصر..النائب العام يطلب مشاركة شعبية في رقابة الإعلام

نشرت #السلطات_المصرية قائمة بأرقام الهواتف للمواطنين للفت الانتباه إلى أي تقارير إعلامية يعتبرونها تقوض أمن البلاد أو تضر بالمصلحة العامة.

ويأتي نشر الأرقام - المدرجة في بيان أصدره مكتب النائب العام في مصر في وقت متأخر من أمس الاثنين - في محاولة من الحكومة لتعزيز الرقابة الاجتماعية على وسائل الإعلام قبل أقل من أسبوعين على #الانتخابات_الرئاسية التي يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح #السيسي.

وفي الأسبوع الماضي، طلب النائب العام، نبيل صادق، من موظفيه مراقبة وسائل الإعلام، والتحرك ضد ما يعتبرونه "ضارا بالمصالح الوطنية".

وأدرج البيان 8 أرقام للهواتف المحمولة في أنحاء مختلفة من البلاد، وحث المواطنين على إرسال الشكاوى على تطبيق #واتساب أو كرسائل نصية.