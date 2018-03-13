مصر تعيد سيدة مسنة اختفت 30 عاما في لبنان.. والسبب غامض

إيمان عبد السلام علي محمد سيدة مصرية مسنة تبلغ من العمر 62 عاما اختفت عن أسرتها في مصر قبل 30 عاما وقبل شهور فقط علمت الأسرة أنها تقيم في لبنان وتمكنت السلطات المصرية من إعادتها مساء أمس الاثنين لبلدها وأسرتها.

قصة إيمان يسودها غموض شديد حول سبب اختفائها ورحيلها عن أسرتها تاركة ابنة صغيرة تسمى نسرين ومع ذلك وفور علم الابنة بما حدث لوالدتها في لبنان من خلال بعض المصريين هناك سارعت للتواصل مع المسؤولين المصريين وأبلغتهم بحالة والدتها مطالبة بسرعة إعادتها لمصر.

السيدة إيمان تعرضت لحادث سير منذ خمس سنوات في لبنان فقدت بصرها على إثره، ما دفعها لإيجاد سبل تواصل بعائلتها في مصر لمحاولة إنهاء كافة الأمور القانونية المعلقة والتي تحول دون عودتها، ومن خلال العنوان التي منحته للمصريين المقيمين في لبنان توصلوا لابنتها، وقامت وزارتا الهجرة والخارجية بالتعاون مع اتحاد المصريين بالخارج بالوصول للسيدة المسنة وإعادتها للبلاد.

وقالت وزارة الهجرة إنها نجحت في إعادة إيمان عبد السلام علي محمد بعد 30 عاما من الهجرة في لبنان، حيث انقطعت علاقتها بعائلتها منذ ذلك التاريخ، ولم يكن هناك أي تواصل بينهما خلال تلك الفترة سوى في الشهور الأخيرة قبل عودتها لمصر أمس الاثنين.

قضايا مالية ومنع سفر

وكلفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مكتب الشكاوى بالوزارة بالقيام باتصالات مكثفة والتواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية ببيروت والاتحاد العام للمصريين بالخارج لحل المشكلة، حيث قام المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد بحل كافة الأزمات التي تعرقل سفر السيدة إلى مصر، وإلغاء قرار منع السفر الصادر بحقها خارج لبنان جراء عدد من القضايا المالية، التي وقعت بها خلال فترة تواجدها هناك.

من جانبها قالت وزارة الخارجية إن السفارة المصرية في بيروت أجرت اتصالات مع السلطات اللبنانية من أجل إعادة المواطنة المصرية بعد قضائها 30 عاماً في لبنان، حيث كانت تعمل هناك قبل أن تتراجع حالتها الصحية، وتصبح ظروف إقامتها الصعبة غير قابلة للاستمرار.

وأضافت أن اتصالات السفارة انتهت إلى إعفاء المواطنة من الغرامات المستحقة عليها نتيجة تواجدها في لبنان دون مستند إقامة منذ سنوات.

واستقبل نزيه النجاري سفير مصر في بيروت السيدة المصرية للاطمئنان على حالتها الصحية، وتسليمها المستندات الخاصة بعودتها إلى مصر قبل أن تتوجه برفقة مندوب من السفارة إلى مطار بيروت في طريقها للعودة لمصر.