الجرائم الإلكترونية تتواصل بمصر.. كاد يقتل بسبب كاميرا

إسلام حاتم ضحية جديدة لموقع التسوق الإلكتروني الشهير في #مصر والذي تسبب في مقتل طالب بكلية الهندسة الأسبوع الماضي بعد أن سقط في قبضة محتالين سرقا أمواله وقتلاه عقب توجهه لمقابلتهما لشراء جهاز حاسب آلي مقابل 25 ألف جنيه.

إسلام وهو طالب يدرس الهندسة أيضا اتفق مع آخرين عبر الموقع الشهير على مقابلتهم لشراء كاميرا وكاد يدفع حياته ثمنا لذلك لكن العناية الإلهية أنقذته في اللحظات الأخيرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن #الشرقية بلاغا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان يفيد وصول الطالب إسلام حاتم طالب بالفرقة الثانية بالمعهد المدني للهندسة وتكنولوجيا الطيران، يتهم فيه مجهولين بإصابته بجروح وإحداث إصابات خطيرة به في الوجه والجسد وسرقتهم متعلقاته الشخصية وكاميرا ومبالغ مالية كانت بحوزته لشراء عدسة من أحد الجناة.

ووفق البلاغ الذي حمل رقم 2899 فإن الطالب اتفق مع شخص توصل إليه عبر موقع التسوق الإلكتروني الشهير على شراء عدسة كاميرا، وتحدد الموعد لمقابلته أمام محل شهير في منطقة الأردنية بالقرب من موقف سيارات العاشر من رمضان في الثامنة والنصف من مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الشاب في بلاغه أنه ذهب في الموعد المتفق عليه وانتظر صاحب الإعلان وفور حضوره طلب منه مرافقته لمنزله لشراء العدسة لعدم وجودها معه، وفي الطريق استدرجه إلى حديقة، ثم عاجله بضربات قوية على رأسه بآلة حديدية وسرعان ما وصل 3 آخرين وقاموا بضربه وسرقوا حقيبته ومتعلقاته وتركوه غارقا في دمائه وفروا هاربين.

وقال إن بعض المارة شاهدوه مضرجاً في دمائه فقاموا بنقله على الفور إلى المستشفى حيث أفاد التقرير الطبي أنه مصاب بجروح قطعية بالوجه والرأس وتم عمل 39 غرزة طبية له.

وكشف الشاب مواصفات الجناة ليقرر على الفور مدير أمن الشرقية سرعة البحث عنهم وضبطهم.

وكانت جريمة مماثلة قد وقعت الأسبوع الماضي وهزت الرأي العام المصري، حيث قتل شابان طالبا بكلية الهندسة وسرقا 25 ألف جنيه كانت بحوزته بعد استدراجه من موقع التسوق الإلكتروني الشهير لبيع جهاز حاسب آلي له.

وكشفت #الداخلية_المصرية أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو أحمد م.م 18 عاما طالب، والمدعو حسين .ع.م 18 عاما طالب، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت أحدها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" والثاني سلاح أبيض "سكين" المستخدمان في الواقعة.

وأضافت أن المتهمين اعترفا بتمكنهما من استدراج المجني عليه، وفور وصوله قام بتهديده بقصد الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالأسلحة البيضاء، وأحدثا إصابات به أودت بحياته واستوليا منه على مبلغ 25 ألف جنيه وهاتف محمول ولاذا بالفرار.