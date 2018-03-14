وفاة الفتاة المصرية المسحولة في بريطانيا

توفيت الفتاة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام والتي تعرضت للسحل من جانب 10 فتيات في مدينة #نوتنغهام في #بريطانيا قبل أيّام.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفتاة لفظت أنفاسها الأخيرة اليوم الأربعاء بعد إصابتها بنزيف في المخ والرئة وسيتم نقل الجثمان للدفن في #مصر بعد إنهاء الإجراءات.

وكانت الفتاة المصرية قد تعرضت للضرب والسحل في شوارع نوتنغهام في بريطانيا ونقلت إلى المستشفى في حالة حرجة.

وذكرت السيدة نسرين والدة مريم في تصريحات سابقة لـ "العربية.نت" أن ابنتها وبدون مبرر تعرضت للضرب والسحل من جانب 10 فتيات بريطانيات أمام المارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطرة بعدما قامت الفتيات بسحلها مسافة 20 مترا.

وذكرت أن ابنتها تمكنت من الهرب من الفتيات بمساعدة شاب، واختفت في إحدى الحافلات، لكن الفتيات قمن بمطاردتها والاعتداء عليها بالضرب مرة أخرى، واتصل السائق بسيارة الإسعاف التي جاءت وحملت ابنتها إلى المستشفى، وهي تعاني من شبه ارتجاج في المخ ونزيف حاد بالرئة والبطن ووجود تجمعات دموية في مناطق متفرقة من جسدها.

وأضافت أن الأطباء أخبروها أن حالة ابنتها معقدة فبعد أن قاموا بإجراء عمليات جراحية لها لإنقاذها فوجئوا بتجمعات دموية ونزيف جديد بالرئة والبطن.

وعن سبب المشاجرة، كشفت والدة الفتاة أن العنصرية والبلطجة هما السبب، مضيفة أن المعتديات على ابنتها مجموعة من الفتيات عرفن بالبلطجة والاعتداء على أي فتاة لا تنتمي لبلدهن ودون سبب يذكر.

وأوضحت أن الأمن البريطاني تمكن من القبض على إحداهن، ولكنه يفرض حالة من التعتيم الكامل حول تفاصيل التحقيق معها وسبب إقدامها وزميلاتها على ارتكاب الواقعة.