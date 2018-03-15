السيسي: مستعد لارتداء الزي العسكري والقتال ضد الإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي استعداده لارتداء الزي العسكري والقتال بجانب الضباط والجنود للتخلص من الإرهاب، ومن أجل أن تحيا مصر في حرية وكرامة.

وقال خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة اليوم الخميس إن ما يقدمه أي مقاتل هو بمثابة دعامة لمصر، مشيرا إلى أن الأسر المصرية قدمت أبناءها لكي يعيش 100 مليون مصري في أمان وسلام، وأن للضحايا حق حين قدموا أرواحهم فداءً لمصر.

وشدد السيسي على أن التضحية بالنفس في سبيل الوطن ليست مجرد شعار بل هي حقيقة نشاهدها جميعاً وتحدث بالفعل، ونحن على ثقة بأننا على الحق، ونحارب خوارج العصر الذين يسيئون إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الحرب التي نخوضها هي في سبيل الله.

وأشار #الرئيس_المصري إلى أن الضحايا الذين قدموا أرواحهم في سبيل أمن المصريين واستقرار الوطن حموا البلاد من ويلات كثيرة، مشدداً على أنه لن يجرؤ أحد على المساس بمصر طالما جيشها بخير، مضيفا أنه إذا سقطت مصر سقطت الأمة كلها، فمصر هي قلب الأمة.

من جانبه صرح السفير #بسام_راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس شاهد فيلماً تسجيلياً، بعنوان "مشوار البطولة" حول قصص وبطولات لشهداء مصر في الحرب على الإرهاب، كما استمع إلى كلمة من الضباط الذين ألقوا الضوء على بطولات عدد من الضحايا والمصابين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً للوطن.

وحرص الرئيس السيسي وفق ما أعلن المتحدث الرسمي على تأكيد أن الجيش والشرطة نفذوا عهدهم بتقديم أرواحهم ودماءهم لحماية مصر والمصريين، مطالبا المصريين في المقابل بضرورة أن ينفذوا عهدهم بالعمل والإنجاز لصالح رفعة مصر وتنميتها.